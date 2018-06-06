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Главная » Общество » Видео Суперхит 90-х годов Macarena способен спасать жизни, - ученые

Видео Суперхит 90-х годов Macarena способен спасать жизни, - ученые

<span class="label red">Видео</span> Суперхит 90-х годов Macarena способен спасать жизни, - ученые
Кадр из клипа

Эксперимент проводился с участием 164 добровольцев

06.06.18 51
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Ученые выяснили, какая музыкальная композиция может помочь спасти жизнь человеку. Оказалось, что суперхит 90-х годов Macarena группы Los Del Rio подходит для этого лучше всего: ее ритм соответствует нужной частоте нажатий на грудную клетку.

Об этом пишет Naked Science.

Такие процедуры, как искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца, должны проводиться в соответствии с проверенной техникой и в определенном ритме - от 100 до 120 нажатий на легкие в минуту.



Медики изучили композиции и выбрали ту, которая подходит лучше других для выдерживания нужного темпа.

Эксперимент проводился с участием 164 добровольцев. В итоге лучшие результаты были получены теми, кто напевал песню Macarena.

Темп композиции в 103 bpm является оптимальным для соблюдения нужного ритма реанимационных процедур, заявил профессор Энрике Каррера Карденал, представляющий Барселонский университет.

Ранее Фокус писал, что распавшаяся в начале 1980-х годов шведская группа ABBA впервые за 35 лет записала новые песни.

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