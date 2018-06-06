Ученые выяснили, какая музыкальная композиция может помочь спасти жизнь человеку. Оказалось, что суперхит 90-х годов Macarena группы Los Del Rio подходит для этого лучше всего: ее ритм соответствует нужной частоте нажатий на грудную клетку.

Об этом пишет Naked Science.

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Такие процедуры, как искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца, должны проводиться в соответствии с проверенной техникой и в определенном ритме - от 100 до 120 нажатий на легкие в минуту.





Медики изучили композиции и выбрали ту, которая подходит лучше других для выдерживания нужного темпа.



Эксперимент проводился с участием 164 добровольцев. В итоге лучшие результаты были получены теми, кто напевал песню Macarena.



Темп композиции в 103 bpm является оптимальным для соблюдения нужного ритма реанимационных процедур, заявил профессор Энрике Каррера Карденал, представляющий Барселонский университет.

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