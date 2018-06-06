В Одессе неизвестный избил 71-летнего американского певца Билла Уоррена.



В полицию поступило заявление гражданина США о том, что 5 июня около 20.00 в центре города его избил неизвестный. Заявитель указал, что у него возник конфликт с неизвестным ему человеком, который в ходе инцидента несколько раз ударил его по лицу и руке.

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Об этом сообщается в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.



Открыто уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений.

Фото: facebook.com/Redaction.odessa

В то же время известный в городе активист Юрий Дьяченко сообщил, что накануне на Дерибасовской встретил иностранца, лицо которого было в крови.



"Подошел, спросил, что случилось. Отвечают: "Вызывай полицию". Звоню, в полиции спрашивают, нужна ли скорая медицинская помощь, уточнил: нужна. Через 25 минут приезжает "скорая", врач английским не владеет. Медики хотят увезти иностранца, тот сильно нервничает, говорит, что будет ждать полицию…", - отметил Дьяченко.



Он опубликовал в соцсетях фото избитого иностранца, которого идентифицировали, как американского певца и шоумена 71-летнего Билла Уоррена – обладателя двух национальных премий США, ученика знаменитого Фрэнка Синатры.



Данный певец не значится в списках официальных гостей фестиваля Odessa Classics, который проходит с 1 по 10 июня. Об этом сообщил президент фестиваля Алексей Ботвинов, передает УНИАН.