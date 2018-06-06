Вакцинировать от кори будут взрослых украинцев

В Украине решено проводить бесплатную иммунизацию вакцинами, закупленными за бюджетные средства, взрослым в группах повышенного риска заболевания корью. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых.



С начала года 40% от всех больных составляют именно взрослые, сообщает пресс-служба Минздрава.

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В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, которые проживают в совместном пространстве (военные, бойцы АТО, студенты), а также среди педагогов и медиков. Министерство здравоохранения уже заказало дополнительно 392 тыс. доз вакцин для профилактики кори.



"В ближайшее время будет принят порядок проведения иммунизации взрослым и определены группы, в которых будут вакцинировать бесплатно, о чем Министерство здравоохранения проинформирует отдельно", - говорится в сообщении.



Отметим, что согласно действующему законодательству, вакцины КПК на национальном уровне закупаются только для иммунизации детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается в качестве реагирования на вспышку.

Ранее Фокус писал, что в части Национальной гвардии Украины в селе Жеребково Одесской области зарегистрирована вспышка заболевания корью.

Напомним, в Украине прогнозируют увеличение количества заболевших корью. К весне 2019 года, если не будут приняты необходимые меры, заболеваемость снизить не удастся.