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Главная » Общество » Минздрав прогнозирует в Украине вспышку ботулизма

Минздрав прогнозирует в Украине вспышку ботулизма

Минздрав прогнозирует в Украине вспышку ботулизма
Фото: dobrenok.com

С начала 2018 года в Украине зафиксировали 39 случаев заболевания

06.06.18 98
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Министерство здравоохранения Украины обратилось к международным организациям с просьбой предоставить сыворотки для лечения ботулизма в качестве гуманитарной помощи в связи с тем, что в стране ожидается вспышка этого заболевания.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства 6 июня.

В Минздраве отметили, что с начала 2018 года в Украине зафиксировали 39 случаев заболевания ботулизмом, в результате которых отравились 45 человек, четверо из которых умерли.

При этом в министерстве добавили, что в Украине с 2014 года нет сыворотки от ботулизма из-за отсутствия регистрации. Гуманитарные грузы до сих пор были единственным путем обеспечить граждан Украины специфическими сыворотками при необходимости.

Ранее Фокус писал, что сыворотка от ботулизма поступит в Украину только в августе-сентябре. В Украине на данный момент такой сыворотки нет. Об этом сообщил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

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