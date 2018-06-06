Лондон требует от России освободить 70 украинских политзаключенных

Великобритания требует от России немедленно освободить 70 украинских политзаключенных.

Соответствующее заявление 6 июня распространило Министерство иностранных дел королевства.

"Их приговорили к длительным тюремным срокам после судебных процессов, не кажущиеся такими, которые соответствуют международным стандартам. Лишение их воли, как и остальных 70 украинцев, включая крымских татар, свидетельствует о системных преследованиях Россией тех, кто публично выступает против незаконной аннексии Крыма ", - говорится в заявлении.

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Также в Лондоне выразили обеспокоенность состоянием здоровья Олега Сенцова, Александр Кольченко, Александра Шумкова и Владимира Балуха. Эти четверо украинцев содержатся в российских тюрьмах по сфабрикованным делам и соблюдают режим голодания.

Отмечается, что их уголовные дела, как и задержание других украинцев, выглядят политически мотивированными.

"Мы призываем Россию освободить их немедленно", - отметили в заявлении.

Напомним, Британия призывает Россию взять ответственность за трагедию рейса MH17.