Госзаказ на технические специальности вырос вдвое, - Гриневич

На технических специальностях бакалавров обучается больше, чем магистров

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала о трендах в своей области.

Так, за последние 10 лет увеличился почти вдвое объем госзаказа на технические специальности. Целевой аудиторией этого заказа являются выпускники старшей школы.

Речь идет о 8,5% в 2007 г. до 16,3% в этом году.

Об этом глава МОН рассказала перед ректорами технических университетов Украины в помещении КПИ им. Сикорского, передает пресс-служба ведомства.

Что касается других трендов она рассказала и о негативной статистике. Она рассказала, что по сравнению с 2007 годом количество выпускников школ сократилось более чем вдвое - с 467 до 203 тысяч.

"Именно демография сейчас является крупнейшим нашим сдерживающим фактором. Если мы обратимся к рынку труда, то по ряду технических специальностей у нас значительная потребнасть в кадрах", - сказала она.

Еще одной закономерностью украинского высшего образования является то, что на технических специальностях бакалавров обучается больше, чем магистров. А причина этого заключается в том, что завершать обучение молодежь уезжает за границу, а также в востребованности таких кадров даже на уровне бакалавра.

Напомним, правительство ввело должность образовательного омбудсмена.