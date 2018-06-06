Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Завтра в Украине будет прохладно

Завтра в Украине будет прохладно

Завтра в Украине будет прохладно
Фото с сайта Українські Новини

Осадков не предвидится

06.06.18 21
000

Погода в Украине 7 июня будет прохладной и преимущественно без осадков. 

Как сообщает Укргидрометцентр, на западе страны завтра ясно, без осадков. Температура ночью +8-10 градусов, днем +20-22 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с. В Карпатах ясно, термометры покажут +13-15 градусов ночью и +25-27 градусов днем. Ветер восточный, 3-8 м/с.

В центре Украины ясно, осадки также не ожидаются. Температура ночью +7-9 градусов, днем около +20-22 градусов. Ветер северный, 3-8 м/с.

Не ожидаются осадки и на севере. Температура +6-8 градусов ночью и +19-21 градусов днем. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

На востоке – без осадков, +7-9 градусов ночью и +20-22 градусов днем. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

А вот на юге Украины возможны дожди с грозой, температура ночью +11-13 градусов, днем около +24-26 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. В Крыму без осадков, температура ночью +13-15 градусов, днем +24-26 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Погода в Киеве 7 июня будет облачной, но без осадков. Температура +8-10 градусов ночью и +20-22 градусов днем. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Лондон требует от России освободить 70 украинских политзаключенныхСенцов попросил тех, кто на свободе, не голодать в его поддержкуС начала голодовки украинец Балух похудел на 30 кг, - адвокат
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55322
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5084
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 5138
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9298
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17725
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20326
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13548
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14703
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12012
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10463
  1. Школьника из российского Уссурийска наградили грамотой с гербом Украины 5162 / 5526
  2. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 4066 / 5915
  3. Путин рассказал, чего хочет от Украины 3481 / 3905
  4. Предвыборные угрозы. Что скрывается за словами Гройсмана о возможной отставке 2688 / 2887
  5. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 2620 / 2914
  6. Отставить панику. Почему не нужно бояться "чёрных трансплантологов" 2285 / 2409
  7. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 2244 / 2260
  8. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 2152 / 5138
  9. Гройсман просит Раду уволить Данилюка 2043 / 2932
  10. Антонов не собирается восстанавливать сотрудничество с Россией 1848 / 2147
  1. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 15 / 2260
  2. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 15 / 5138
  3. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13 / 5915
  4. Предвыборные угрозы. Что скрывается за словами Гройсмана о возможной отставке 7 / 2887
  5. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 7 / 2914
  6. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 7 / 1527
  7. Отставить панику. Почему не нужно бояться "чёрных трансплантологов" 5 / 2409
  8. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 5 / 9283
  9. Закулисье Simcord. Отзывы сотрудников о работе в Компании 5 / 1113
  10. Онлайн-трансляция заседания суда по делу о госизмене Януковича 5 / 606
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.