Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Фото В Киеве на автомобиль упал кусок бетона с путепровода, пассажиру практически оторвало руку

Фото В Киеве на автомобиль упал кусок бетона с путепровода, пассажиру практически оторвало руку

<span class="label red">Фото</span> В Киеве на автомобиль упал кусок бетона с путепровода, пассажиру практически оторвало руку
Фото: politring.com

Инцидент произошел возле станции метро "Берестейская"

07.06.18 2732
100

В Киеве на проспекте Победы с путепровода у станции метро "Берестейская" на автомобиль упал кусок бетона.

В результате пассажиру авто "практически оторвало руку", сообщает dtp.kiev.ua.

"Мужчина срочно госпитализирован, оперируют. На месте работает сог. Следствию предстоит выяснить, откуда упал фрагмент - конструкции моста или грузовой автотранспорт", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июня в Оболонском районе Киева пассажирский автобус насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу. Пассажиры общественного транспорта не пострадали

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Ивано-Франковской области грузовик выбил автобус в кювет: есть погибшая и раненыеНафтогаз ответил на ультиматум Киевсовета: пока мы ловим котиков в Европе, дома разгулялись мышкиУлицы Киева перекроют из-за съемок сериала для HBO
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55459
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5238
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 5600
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9341
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17849
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20451
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13655
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14812
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12124
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10506
  1. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 5925 / 6649
  2. NASA показало фото "Звезды смерти" на орбите Сатурна 3162 / 3881
  3. Гройсман просит Раду уволить Данилюка 2959 / 3094
  4. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 2544 / 4194
  5. Владельцам Volkswagen Golf аннулируют регистрацию 2010 / 3038
  6. Китайский сверхзвуковой Темный меч шокировал США, - СМИ 1861 / 2286
  7. Путин обсудил Украину с канцлером Австрии 1728 / 1949
  8. Кабмин установил ежемесячные выплаты пострадавшим участникам Революции достоинства 1377 / 1556
  9. В Киеве вороны напали на женщину и пробили ей голову 1350 / 1557
  10. В штабе ООС рассказали о подвиге военного фельдшера под Станицей Луганской 1328 / 1540
  1. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 20 / 4194
  2. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13 / 6649
  3. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 7 / 1543
  4. Очарование мерзости. Как убить Путина 7 / 563
  5. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7 / 3399
  6. Онлайн-трансляция заседания суда по делу о госизмене Януковича 5 / 615
  7. Вооружены и опасны. Зачем из Нацгвардии делают вторую армию 5 / 1661
  8. "Крымского диверсанта" Панова в РФ зверски пытали, – адвокат 4 / 1451
  9. Суперхит 90-х годов Macarena способен спасать жизни, - ученые 4 / 963
  10. Владельцам Volkswagen Golf аннулируют регистрацию 3 / 3038
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.