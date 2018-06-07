В Киеве на проспекте Победы с путепровода у станции метро "Берестейская" на автомобиль упал кусок бетона.
В результате пассажиру авто "практически оторвало руку", сообщает dtp.kiev.ua.
"Мужчина срочно госпитализирован, оперируют. На месте работает сог. Следствию предстоит выяснить, откуда упал фрагмент - конструкции моста или грузовой автотранспорт", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 июня в Оболонском районе Киева пассажирский автобус насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу. Пассажиры общественного транспорта не пострадали