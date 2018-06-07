Ученые ищут баланс между долгожительством и развитием рака

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, как работает фермент теломеразы, который препятствует укорочению теломер и стабилизирует ДНК.

Это поможет разработать методы по лечению рака, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Теломеры - это края хромосом, которые у человека состоят из повторов TTAGGG. Дело в том, что ДНК-полимераза не может синтезировать копию ДНК с самого конца. То есть, каждый раз при копировании края хромосомы укорачиваются. Это происходит за счет теломер. Когда они становятся слишком короткими, клетки стареют и умирает. Теломераза восстанавливает теломеры, однако ее избыточная активность способствует раку, при котором злокачественные клетки становятся практически бессмертными.

Ученые смогли, наконец, установить структуру теломеразы, связанной с теломерной ДНК. Это поможет разработать методы тонкой настройки молекулы, повышая или подавляя ее активность. В первом случае можно увеличить число циклов деления клеток, а во втором — воспрепятствовать развитию раковых опухолей.

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Напомним, британские врачи заявляют о прорыве в излечении гемофилии А – самой часто встречающейся формы гемофилии, которой больны 80% всех страдающих этим заболеванием. Терапия проводится с помощью генетически модифицированной молекулы ДНК.