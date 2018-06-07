Аваков насчитал около 100 действующих в Украине "воров в законе"

В Украине действуют от 80 до 100 "воров в законе". Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время панельной дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве, пишет УНИАН.
"В Украине действуют на сегодняшний момент от 80 до 100 "воров в законе", на которых базируется целый ряд преступных сообществ", - сказал он.
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По словам министра, 70% угонов автомобилей координируются криминальными авторитетами, так называемыми "ворами в законе", также - 60% квартирных краж, террористические преступления, убийства, в том числе заказные.
Кроме того, он отметил, что между США, Великобританией, Канадой, Германией, Францией и Украиной был создан альянс, в рамках которого ведется работа по созданию департамента спецрасследований, направленного на борьбу с организованной преступностью.
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