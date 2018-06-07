Часть Одессы осталась без электричества из-за пожара на электростанции

Планируется, что электричество в домах одесситов появится к концу дня

В Одессе в Суворовском районе произошел пожар на электроподстанции, из-за чего остались без электроэнергии 75% абонентов.

Об этом информирует пресс-служба горсовета.

Пожар возник в 3:23 часа на электроподстанции (ПС 110/10) "Крымская", что привело к возгоранию трансформаторного масла и самого трансформатора, говорится в сообщении.

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Как сообщают в горсовете, для обеспечения безопасности в ходе ликвидации возгорания подстанция "Крымская" была полностью обесточена. При этом отключены 123 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ Северного РЭС.

"По предварительным данным, электроснабжение будет возобновлено после ликвидации последствий технологического нарушения. Планируется, что электричество в домах одесситов появится к концу дня", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 июня в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС из-за возгорания сухой травы загорелся лес. Площадь возгорания составляла 10 гектаров. На месте возгорания были найдены факелы. Полиция открыла уголовное дело по факту пожара.