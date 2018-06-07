Глава СБУ извинился перед журналистами

По словам Грицака, жена журналиста Бабченко знала об инсценировке с убийством мужа с самого начала

Глава СБУ Василий Грицак объяснил, что дала инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко и рассказал о доказательной базе по этому делу.

Об этом сообщает Bild, который взял интервью у главы украинской спецслужбы. Перевод его опубликовал украинский посол в Германии Андрей Мельник.

"Поскольку заказчик думал, что Бабченко действительно мертв, произошли определенные контакты, коммуникации, которые позволили нам провести процессуальные и оперативные действия, задокументировать факты, которые в итоге имели решающее значение в процессе расследования. Поэтому нам удалось выйти на список из 47 человек, которые тоже подлежали физическому уничтожению", - сказал Грицак.

Журналист спросил об имеющихся у СБУ доказательствах причастности России к покушению на Бабченко и планировании дальнейших терактов. Грицак ответил так: "Следственные действия еще продолжаются, но я уже сейчас могу сказать, что полученный следствием электронный носитель со списком будет иметь решающее значение. Вследствие экспертизы помещенных данных мы выясним и задокументируем источник его происхождения и дальше пойдем по "цепи". Я уверен: в итоге мы сможем доказать, что за этой акцией кроются российские спецслужбы".

Грицак также извинился за введение в заблуждение СМИ. Также он добавил, что жена журналиста Бабченко знала об инсценировке с самого начала.

Напомним, вечером 29 мая полиция заявила об убийстве Аркадия Бабченко в своей квартире в Киеве. На следующий день Служба безопасности Украины заявила, что предупредила убийство Бабченко, имитировав его смерть. Сам журналист появился на публике. Председатель СБУ Василий Грицак заявлял, что правоохранители за время спецоперации узнали, что покушение на Бабченко и еще 47 человек заказали российские спецслужбы. До этого СБУ не рассказывала о том, какими доказательствами располагает, по делу Бабченко.

СБУ назвала организатором убийства Бабченко и дальнейших терактов - украинского предпринимателя Борис Германа, который является исполнительным директором украинского-германского СП Шмайсер. Его суд взял под стражу на два месяца без возможности выхода под залог.