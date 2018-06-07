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Главная » Общество » Умер главный конструктор самолетов "Руслан" и "Мрия"

Умер главный конструктор самолетов "Руслан" и "Мрия"

Умер главный конструктор самолетов "Руслан" и "Мрия"
Виктор Толмачев/Фото: facebook.com/alexey.rogozin

Виктору Толмачеву было 83 года

07.06.18 124
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Авиаконструктор Виктор Толмачев, который был одним из создателей всемирно известных   самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия", скончался в возрасте 83 лет.

Об этом в Facebook сообщил глава российского "Авиационного комплекса им. Ильюшина" Алексей Рогозин. По его словам, Толмачев страдал от тяжелой болезни.

Справка

В 1959 году Толмачев с отличием закончил Харьковский авиационный институт, а в 1964 году поступил на работу в КБ Антонов в качестве инженера-конструктора, где участвовал в разработке большинства самолётов серии "Ан".

В 1986-1992 гг. он был главным конструктором по самолётам "Ан-124" "Руслан" и "Ан-225" "Мрия".

"Руслан" является самым грузоподъёмным в мире серийным грузовым самолётом, а "Мрия" – самым большим и мощным транспортным самолетом в мире. С 1991 года Виктор Толмачёв являлся техническим директором авиакомпании "Волга-Днепр".

3 апреля 2018 года самолет Ан-225 "Мрия" улетел из Киева в Лейпциг (Германия), откуда он отправился в коммерческий рейс.

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