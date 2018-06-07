У главреда "РИА Новости Украина" нашли предмет, похожий на пистолет

Кроме того: доллары, евро и договор с Russia Today

Служба безопасности Украины провела обыск в банковской ячейке главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Как сообщает пресс-центр службы, в ячейке обнаружен договор с "Россия сегодня", доллары США и евро, а также предмет, похожий на пистолет.

"Правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более 200 тысяч долларов, предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и международным информационным агентством "Россия сегодня" на руководство представительством на территории Украины", - сообщили в пресс-службе СБУ вечером в четверг, 7 июня.

Напомним, 17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, которому объявлено подозрение в государственной измене, в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.