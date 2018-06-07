Вопрос монетизации льгот и субсидий Кабмин рассмотрит в третьем квартале

Это определено Планом мероприятий по реализации Энергетической стратегии Украины до 2035 года

Правительство одобрило План мероприятий по реализации Энергетической стратегии Украины до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность и конкурентоспособность".

Таким образом определены мероприятия, которые будут реализованы в краткосрочной перспективе для повышения энергоэффективности и конкурентоспособности украинской экономики, а также - усиления энергетической безопасности, передает ЮрЛига.

Ответственным органам исполнительной власти поручено в июле-сентябре 2018 года внести на рассмотрение правительства Украины проект адресной монетизации льгот и субсидий.

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В целом Украина нацелена на снижение энергоемкости экономики в два раза к 2030 году и увеличение объемов отечественного производства как традиционных, так и альтернативных источников энергии.

Отметим, Стратегия была утверждена еще в августе 2017 года.

Напомним, украинцев могут начать лишать субсидий автоматически за просроченную оплату коммуналки. В Минфине уже разрабатывают такой механизм.