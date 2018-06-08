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Главная » Общество » В 2019 году жеребьевки для поступления в первый класс собираются автоматизировать
В 2019 году жеребьевки для поступления в первый класс собираются автоматизировать
Фото: sunrise-r9.org

В 2019 году жеребьевки для поступления в первый класс собираются автоматизировать

Минобразования готовит запуск электронных реестров для зачисления детей в школу

08.06.18 266
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Министерство образования планирует в 2019 году начать автоматизацию процесса жеребьевки для зачисления детей в первый класс на свободные места в ходе запуска и пилотирования электронных реестров, которые будут использоваться для зачисления детей в школу. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

В министерстве акцентируют, что появившаяся в СМИ информация об отмене жеребьевок не соответствует действительности.

В 2019 году Минобразования совместно с органами местного самоуправления городов, которые будут готовы к внедрению такого проекта, сформируют реестры, которые будут использоваться для зачисления детей в школу. При этом запуск реестров предусматривает, что принцип территориальной доступности сохранится - право гарантированного места в школе будут иметь дети, проживающие на территории обслуживания заведения. В системе также будет зашит механизм автоматизированной жеребьевки.

"Одна из задач таких реестров - забрать процесс подтверждения места жительства ребенка из школ, ведь это не свойственно для директоров учебных заведений функция", - говорится в сообщении.

В Минобразования напоминают, что создание соответствующих реестров предусмотрено новым законом об образовании.

Часть местных органов самоуправления уже начала работу над реестрами, однако для их доработки и использования нужно время. Поэтому, пока они еще находятся на этапе разработки, была предложена процедура проведения жеребьевки непосредственно в школах. 

Напомним, Фокус разбирался, что не так с новыми правилами зачисления в первый класс.

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