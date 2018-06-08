В Киеве на Михайловской площади запретили парковку

В Киеве Михайловскую площадь освободили от автомобилей, запретив несанкционированные парковки и транзитный проезд транспорта.



Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Киеве в Facebook.



Отмечается, что Центр осуществил ряд мероприятий по функционированию пешеходной зоны.

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"В частности, разработана и внедрена обновленная схема организации дорожного движения, предусматривающая ограничение с помощью дорожных знаков, шлагбаумов и бетонных ограждений движения транспорта по улице Трехсвятительской и Михайловской площади", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее в Киеве открыто движение транспорта по Набережному шоссе после капитального ремонта.