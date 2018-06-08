Девушке грозит до 3,4 тысяч гривен штрафа, до двух месяцев исправительных работ или административный арест на 15 суток

Во Львове полиция задержала 33-летнюю Марину Дармиц, известную в областном центре своими большими декоративными крыльями, сообщает Zaxid.net.



Ее обвинили в том, что она в публичном месте разрисовывала обнаженные ягодицы туриста.



Само событие произошло еще 28 апреля, но задержали Дармиц только 5 июня, а сообщили об этом 7 числа.



По словам полиции, женщина во время задержания оказывала "сопротивление и злостное неповиновение".

Роспись ягодиц, по мнению пресс-секретаря областной патрульной полиции Екатерины Рыбий, - аморальное поведение, которое унижает честь и достоинство.



"Девушке-ангелу" грозит до 3,4 тысяч гривен штрафа, до двух месяцев исправительных работ или административный арест на 15 суток.

Отметим, ранее 32-летняя швейцарская художница Мило Муар устроила обнаженный протест против насилия над женщинами при температуре +4 градуса под собором в Кельне.