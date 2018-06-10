Российский актер Гоша Куценко попал в базу "Миротворца"

Российский актер Гоша Куценко попал в базу сайта Миротворец из-за посещения аннексироанного Крыма.

Об этом сообщает сайт центра “Миротворец”.

Артисту вменяют "организацию нарушения государственной границы Украины для проникновения в Крым группы иностранных граждан", а также "участие в пропаганде России и попытках легализации аннексии Крыма".

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Отмечается, что Куценко снимался в фильм "Балканский рубеж", съемки которого проходили в Крыму.

Гоша (Юрий) Куценко родился на территории Украины, а именно в Запорожье. Затем вместе с семьей переехал во Львов, однако с 1988 года живет в Москве. Артист известен благодаря ролям в фильмах “Антикиллер”, “Любовь-морковь”, “Ночной дозор”, “Елки 2”, “Обитаемый остров”, “Страна ОЗ”.

Напомним, Башар Асад попал в базу "Миротворца".