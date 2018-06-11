Жители Ирпеня сами себе открыли фан-зону к ЧМ-2018

Смотреть футбол можно будет при любой погоде

В Ирпене по улице Соборной, 160 рядом с ТРЦ "Жираф" открыли первую в городе фан-зону в преддверии чемпионата мира - 2018 года, который состоится в России с 14 июня по 15 июля.

Об этом сообщает региональное издание "Правда Ирпеня".

"Любители футбола, начиная с 14 июня, смогут смотреть первые матчи чемпионата мира - 2018 на экране размером 2.5 х 2 метра, при любой погоде, сидя под большими тентами и заказывая себе меню по вкусу", - уточнили организаторы.

Напомним, ФИФА запретила Чичериной выступать перед фанатами на Чемпионате мира из-за песен про боевиков.

В письме отмечается, что на мероприятиях ФИФА запрещено поднимать военные, политические или религиозные темы.