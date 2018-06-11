В Киеве появилась скульптура создателя американского виски

До этого пластиковый Джек Дэниел украшал вход одного из столичных баров

В ночь на понедельник, 11 июня, неизвестные принесли под Андреевскую церковь скульптуру мужчины в ковбойской шляпе и оставили ее на лавке.

Как оказалось, пластиковая скульптура, которая изображает основателя виски Джека Дэниела, была украдено со входа из одного из баров Киева.

Об этом стало известно из сообщения заместителя директора по реставрационным работам заповедника "София Киевская” Вадима Кириленко на его странице в Facebook.

"Кто знает – кто это? Вот такого чудесного "дядюгана" сегодня оставили ночью на лавке Андреевской церкви нам двое неизвестных", - написал Кириленко.

Выяснилось, что до того, как переехать”под Андреевскую церковь, скульптура украшала вход одного из столичных баров на улице Пушкинской. Пользователи сети отметили, что скульптура из ресторана ночью была украдена и теперь ее возвратят владельцам.

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