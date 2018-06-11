АК "Киевводоканал" продолжает проводить ремонтные работы для надежной работы систем водоснабжения. В связи с этим на этой неделе в некоторых зданиях столицы будет отсутствовать водоснабжение.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы “Киевводоканала”.

Водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

11 июня с 09.00 до 24.00 - ул. Борщаговская, 124, 126 (учебные корпуса КПИ)

12 июня с 09.00 до 18.00 - ул. Мишуги, 4 (ТЦ)

12 июня с 10.00 до 23.00 - ул. Большая Васильковская, 92 (школа), 88, 90 (ж/д), 94 (1 ввод на ж/д);

12 июня с 10.00 до 23.00 - ул. Барбюса, 20/1 (офисы), 13-Б (посольство Ливана), 13, 22 (ж/д);

12 июня с 23.00 до 08.00 13 июня - ул. Марганецкая, 22, 24 (ж/д); ул. Рогозовская, 6 (больница), 10-А (д/с), 4/16 (ЖЭУ-406), ул. Марганецкая, 43-67; ул. Рогозовская, пер. Слесарный, пер. Остерский, ул. Остерская (частные дома);

14 июня с 09.00 до 24.00 - ул. Полковая, 72 (ж/д);

14 июня с 09.30 до 18.00 - ул. Вильямса, 6-д, 8-д (ж/д); пер. Московский, 2-Г, 2-Ж, 2-И, 2-К, 6-Г (ж/д).

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14 июня с 10.00 до 21.00 - ул. Грабовского, 15, 17, 15-А, 17-А, 25, 25-А, 27, 27-А, 27-Б, 29, 34, 33, 35, 37, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 30, 30/2, 30/1, 32; ул. Столетова, 1, 3, 3-А, 5, 7, 9, 9/2, 11, 15, 19, 21, 23, 27/1, 27/2, 29, 31, 31-А, 33, 33- А, 35, 37, 39, 41, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14-А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36; ул. Байкальская, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21; ул. Елисейская, 1, 3, 5, 7, 2, 4 (частные дома);

Жителям этих домов напоминают о необходимости заранее запастись водой.

Напомним, КГГА объяснила, почему не начислены субсидии за май.