Только 10% украинцев, получивших за последний год биопаспорт, воспользовались его преимуществами, - ГМС

Нагрузка на миграционную службу составляла всего лишь 2 млн паспортов в год

За год после начала действия безвизового режима Государственная миграционная служба оформила более 5 млн биометрических паспортов.

Об этом заявил председатель ГМС Украины Максим Соколюк во время брифинга, сообщает Дело.

"Всего с момента введения биометрических загранпаспортов (январь 2015 года) в Украине оформлено около 8,8 млн таких документов. При этом в течение последних 12 месяцев оформлено более 5 млн паспортов для выезда за границу", — сказал Соколюк.

По его словам, нагрузка на миграционную службу составляла всего лишь 2 млн паспортов в год.

"В первые месяцы действия безвиза наблюдался большой всплеск количества желающих оформить биометрические загранпаспорта, количество документов, которые оформлялись в течение дня достигала 28 тыс. Повышенный спрос остается и по сей день", — отметил глава ГМС.

Напомним, Нацбанк предлагает использовать банковскую карту как паспорт.