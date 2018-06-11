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Главная » Общество » Продукты в магазинах станут намного качественнее, - Богомолец

Продукты в магазинах станут намного качественнее, - Богомолец

Продукты в магазинах станут намного качественнее, - Богомолец
Ольга Богомолец/Фото: facebook.com/olgabogomolets

Новым законопроектом вносятся изменения в 39 законов и кодексов для того, чтобы восстановить госконтроль над  качеством продуктов и питьевой воды

11.06.18 780
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В Раде зарегистрировали законопроект №8464, который должен улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Украине.

 

Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из авторов документа, народный депутат и глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

 

"По моему убеждению, безопасность и качество продуктов для граждан должна быть гарантирована государством. Поэтому вместе с коллегами мы разработали и зарегистрировали комплексный законопроект №8464, который станет эпохальным и приведет к коренному изменению ситуации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия в Украине", – написала Богомолец.

По ее словам, этим законопроектом вносятся изменения в 39 законов и кодексов для того, чтобы восстановить государственный контроль над  качеством продуктов и питьевой воды.

 

"Да, создавать и утверждать государственные медико-санитарные нормативы и правила теперь будет Минздрав, исходя из интересов безопасности здоровья граждан. Осуществлять государственный надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия будут центральные органы власти с соответствующими полномочиями", – пояснила народный депутат.

 

Богомолец добавила, что органы власти смогут наделяются ясно прописанными полномочиями по организации дополнительных противоэпидемических прививок, возможности обеспечения иммунобиологическими препаратами в экстренном порядке.

 

Она отметила, что законопроект №8464 устраняет ряд конфликтов интересов, ликвидирует дублирование функций различных ведомств, упорядочивает государственный контроль над безопасностью жизни и здоровья граждан и позволяет создать в Украине эффективную систему предупреждения эпидемий и вспышек опасных болезней.

"Можно не сомневаться, что уже в ближайшее время законопроект будет принят парламентом, а украинцы получат современный эффективный инструмент защиты их жизни и здоровья. Принятие этого закона станет еще одним шагом к достижению моей цели – продление средней продолжительности жизни украинцев до 80 и более лет", – уверена Ольга Богомолец.

 

Над законопроектом работал 21 депутат из всех парламентских фракций. Его согласовал Минздрав и поддержало правительство.

Ранее сообщалось, что в Украине подорожали некоторые продукты питания. Так, в апреле, по сравнению с мартом, средняя стоимость молока в стране выросла на 0,7% - до 15,07 грн за литр. Хлеб в среднем подорожал на 0,7%. В январе 1 кг хлеба в Украине стоил 11,6 грн (около 5,6 грн за буханку).

 

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