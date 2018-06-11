В Киеве произошло массовое отравление курсантов

Сегодня, 11 июня, около 08:30 в санчасть киевского Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут обратились курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту.



Большинство обратившихся за помощью, накануне, 10 июня, находились в увольнении, вне учебного заведения.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

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Отмечается, что командованием Военного института предпринят ряд неотложных мер. Всем, кто обратился в медпункт, предоставлена необходимая медпомощь, они находятся в лазарете.



Начальник института готовит служебную проверку по выяснению причин ЧП. Пока ни один военный учебного заведения в дополнительной госпитализации не нуждается.



В свою очередь "Киев оперативный", ссылаясь на собственные источники, утверждает, что пострадавших более 150.

Напомним, во Львове суд приговорил к двум годам условно продавщицу скумбрии с рынка Привокзальный, товаром которой в сентябре 2017 года отравился 71 человек.