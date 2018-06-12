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Главная » Общество » Карта Минздрав показал пляжи, где лучше не купаться
<span class="label red">Карта</span> Минздрав показал пляжи, где лучше не купаться
Пляж "Тельбин" / Фото: KudaGo.com

Карта Минздрав показал пляжи, где лучше не купаться

В Киеве таких минимум два - "Тельбин" и "Вербный"

12.06.18 653
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Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения опубликовал карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины. С ней можно ознакомиться на сайте ведомства.

"Качество воды в этих водоемах не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивной кишечной палочки).

Так, в столице не рекомендуют купаться на пляже "Тельбин" у одноименного озера и на муниципальном пляже "Вербный" у озера Вербное.

Напомним, ГСЧС обратилось в админсуд с иском о закрытии детского лагеря"Молодая гвардия" в Одессе из-за нарушений правил пожарной безопасности. 

Детский лагерь "Молодая гвардия" на данный момент самое крупное учреждение такого типа в Украине, так как "Артек" находится уже на оккупированной территории.

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