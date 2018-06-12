В Киеве таких минимум два - "Тельбин" и "Вербный"

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения опубликовал карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины. С ней можно ознакомиться на сайте ведомства.

"Качество воды в этих водоемах не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивной кишечной палочки).

Так, в столице не рекомендуют купаться на пляже "Тельбин" у одноименного озера и на муниципальном пляже "Вербный" у озера Вербное.

Напомним, ГСЧС обратилось в админсуд с иском о закрытии детского лагеря"Молодая гвардия" в Одессе из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Детский лагерь "Молодая гвардия" на данный момент самое крупное учреждение такого типа в Украине, так как "Артек" находится уже на оккупированной территории.