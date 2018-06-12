В Николаеве заключенный СИЗО Юрий Богомятков, проходящий по делу о нападении на мастера спорта по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко, зашил себе рот перед предварительным заседанием суда.



Об этом во вторник, 12 июня, сообщает местное издание Новости N.



В связи с этим адвокат Богомяткова заявила, что проводить заседание суда нельзя из-за состояния здоровья ее подзащитного: кроме зашитого рта, тот, по ее словам, уже неделю как объявил голодовку.





На вопрос судьи к подозреваемому о том, сможет ли он участвовать в процессе, Богмятков лишь отрицательно помахал головой.



В свою очередь прокурор заявил, что заседание нужно проводить, так как фигурант зашил себе умышленно, чтобы затянуть дело, и указал, что 24 июня истекает срок его содержания под стражей. Мнение прокурора поддержал потерпевший Владислав Гуртовенко.





Тем не менее, судья принял решение перенести судебное заседание.



Богомяткова обвиняют в нападении на мастера спорта по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко и нанесении ему 15 ножевых ранений. Пострадавший получил серьезные ранения, но выжил.





На Гуртовенко напали в октябре прошлого года, когда он зашел в местный ночной магазин. Возле терминала к нему пристали двое подвыпивших мужчин, которые затем напали на него с ножом возле магазина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Вильнюса уберут все тюрьмы

Благодаря спортивной подготовке пострадавшему удалось вырваться и забежать в магазин. Там ему на помощь пришел персонал торговой точки.



Полиция установила нападавших: ими оказались известные в районе хулиганы. Одного из них задержали, но в тот же день отпустили. Другой, известный в городе рецидивист Юрий Богомятков, сбежал. Богомятков был объявлен в розыск и пойман.

Отметим, в Украине выросло число заключенных, что привело к переполненности следственных изоляторов.