Китайские ученые рассказали, когда климат станет менее комфортным

Профессором из Института физики Академии наук КНР Хейдже Гао опубликовал результаты исследования об изменениях климата, проведенного группой ученых.

Статья опубликована на сайте Института физики Академии наук КНР.

В рамках анализа, в частности, использовался индекс "эффективной температуры", представляющий собой совокупность нескольких факторов: температуры, влажности и ветра.

"Исходя из этих параметров, мы классифицируем восприятие температуры в различных категориях, начиная от "очень горячо", "горячо", "тепло" и "очень холодно", - добавил Гао.

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Авторы исследования говорят, что в будущем больше населения будут жить на территориях, где количество жарких дней увеличится.

"Чтобы быть более конкретным, - количество человек, не имеющих контакта с очень жаркими днями упадет с нынешних 0,6 миллиардов до 0,2 миллиардов", - добавил ученый.

Количество "комфортных" дневных суток в ближайшее время сократится на 22 %, несмотря на увеличение комфортных климатических дней.

Напомним, ухудшение погодных условий ожидается в западных, северных и центральных областях Украины в среду, 13 июня.