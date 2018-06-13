"Родители" в школьных учебниках останутся, - Гриневич

Методические рекомендации по результатам антидискриминационной экспертизы школьных учебников направят на доработку. Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает пресс-службу министерства.

"Если мы говорим о методических рекомендациях, которые были по антидискриминационной экспертизе учебников, это как раз ее слабые места, где приведены вполне нелепые примеры. И именно поэтому я как министр дала поручение вернуть эти методические рекомендации для анализа и доработки", - пояснила министр.

Гриневич также сообщила, что учебники уже третий год подряд проходят антидискриминационную экспертизу. В 2016 году произошло пилотирование методики, а в 2017 и 2018 годах уже проходила полноценная экспертиза.

Комментируя информацию о намерении МОН изъять слово "родители" в одной из задач в школьном учебнике, министр предостерегла от неправильного толкования данного шага. Он подчеркнула, что Минобразования всячески поддерживает развитие семьи и возможности родителей воспитывать детей.

"Антидискриминационная экспертиза никоим образом не подрывает понятие семейных ценностей, более того, мы выступаем за их сохранность. Мы заинтересованы в том, чтобы ребенок мог жить в полной семье, иметь мать и отца, также иметь общение с другими поколениями. Министерство образования и науки всегда будет стоять на принципах тех принципов государственности, которые заложены в Конституции Украины. У нас действительно было замечание антидискриминационной экспертизы к одному из учебников, где в конкретной задаче, которая звучала так: "Выполните эту задачу с родителями", была рекомендация в этом конкретном задании заменить слово "родители" на "родственники". Это не означает, как пишут некоторые корреспонденты в Интернете, то, что надо везде слово "родители" заменить словом "родственники", - пояснила Гриневич.

Она обосновала эту правку тем, что сегодня 3 миллиона детей проживают в неполных семьях, а это - почти 40%. Некоторые из них потеряли отца или мать на фронте, а у некоторых родители уехали на заработки и дети живут с родственниками. Поэтому цель этой поправки - с большим пониманием относиться к индивидуальной ситуации каждого конкретного ребенка.

Ранее Минобразования сообщило, что антидискриминационная экспертиза выявила ряд "вопиющих случаев дискриминации" в школьных учебниках. В частности, речь идет об употреблении таких анахронизмов как "негры", "жиды" и "цыгане", а в одном случае – и слова "родители".