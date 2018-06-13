В Днепре продали квартиры, которые обещали отдать военным

В Днепре директор предприятия продал квартиры, которые обязался передать военнослужащим.



Об этом в среду, 13 июня, сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.



Так, в мае 2015 года в полицию обратились военнослужащие, которым было обещано 7 квартир в доме по улице Донецкое шоссе. Строительная компания обязалась выдать им жилье, но, как выяснилось позже, квартиры отдали другим жильцам.

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Отмечается, что за продажу квартир директор частного предприятия получил более 4 миллионов гривен, которые использовал на личные нужды.



Кроме того, что 11 июня 2018 сотрудниками отдела по борьбе с имущественными преступлениями в государственном секторе и мошенничеством УКР ГУНП мужчине сообщено о подозрении по статье о злоупотреблении властью или служебным положением. Также решается вопрос о вручении ему подозрения по статье о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и наложения ареста на его имущество с целью покрытия убытков, вызванных государству.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 21 области построят 184 общежития для 23 тысяч военных.