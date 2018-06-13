На водоемах Украины с начала лета погиб 81 человек, - ГСЧС

С начала лета 2018 года на водоемах в Украине погиб 81 человек.

Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"С начала лета уже погиб 81 человек, среди которых 6 детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в целом, с начала этого года на водоемах страны погибло 399 человек, в том числе 35 детей. Вместе с тем, на водоемах был спасен 241 человек, в том числе 20 детей.

Напомним, синоптики предупреждают о подъеме уровней воды и образования локальных селевых потоков на реках бассейнов Сяна и Днестра.