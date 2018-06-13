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Главная » Общество » В Украине разрешили вакцину БЦЖ

В Украине разрешили вакцину БЦЖ

В Украине разрешили вакцину БЦЖ
Фото: Мой ребенок

Вакцину БЦЖ запретили в Украине 1 марта из-за смерти человека после инъекции, но, как оказалось, смерть не стала результатом вакцинации

13.06.18 201
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Государственная служба лекарственных средств и контроля за наркотиками отозвала временный запрет болгарской вакцины против туберкулеза БЦЖ.

Об этом говорится в распоряжении от 12 июня, опубликованном на сайте ведомства.

"Распоряжение Государственной службы лекарственных средств и контроля над наркотиками ... о временном запрете реализации и применении медицинского иммунобиологического препарата вакцина БЦЖ лиофилизированная ... серии 297 производства ВВ-NCIPD Ltd, Болгария, отзывается", - говорится в документе.

Согласно документу, разрешение применения вакцины принято на основании протокола расследования и установления причинно-следственной связи между инцидентами после иммунизации и использования вакцины.

Напомним, вакцину БЦЖ запретили в Украине 1 марта из-за смерти человека после инъекции. В 2017 году в Украине было зафиксировано 18 смертей, которые совпали по времени с проведением вакцинации. Однако, как говорится в комментарии Министерства здравоохранения, ни одна из этих смертей не была связана с вакцинацией

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