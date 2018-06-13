Во Владимир-Волынском районе между селами Селец и Черчичи в поле местные жители нашли старые еврейские надгробия.
Об этом в среду, 13 июня, сообщает "Владимир Медиа" со ссылкой на краеведа и автора книги "Владимир еврейский" Владимира Музыченко.
По его словам, надгробия, очевидно, должны были использоваться для хозяйственных нужд.
Фото: volodymyrmedia.com.ua
Краевед добавил, что надгробия вывез кто-то вместе со строительным мусором.
"Предварительно установлено датировки мацев - 1861-1939 гг", - сообщил Музыченко.
Фото: volodymyrmedia.com.ua
Местные власти пытаются выяснить, кто выбросил могильные камни посреди поля.
Отметим, ранее на одной из улиц города Горохов Волынской области бордюр обустроили из еврейских надгробий-мацев.