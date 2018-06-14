В аэропорту Борисполь задержан злоумышленник, причастный к торговле людьми.



Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в четверг, 14 июня



Мужчина переправлял трех украинок в возрасте 22-23 года в бордели Китая.

"Правоохранители установили, что 55-летний житель Винницы лично вербовал молодых женщин, которые попали в сложные жизненные ситуации. Во время встреч с ними "работодатель" рассказывал о большом денежном вознаграждение за сексуальные услуги, а именно 65 долларов за час, и обещал обеспечить жильем и питанием", - сообщили правоохранители.





Для трех жительниц Черкасской и Николаевской областей злоумышленник купил авиабилеты и проводил их в аэропорт. Встретить их в Китае должен был его знакомый.



Открыто уголовное производство, задержанному грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Напомним, 28 февраля директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Сергей Николайчук рассказал, что в ближайшие два-три года трудовая миграция из Украины будет расти, но в среднесрочной перспективе она начнет снижаться.