В Голосеевском районе Киеве из-за ливня и сильного ветра на женщину упало дерево, сообщает Киев Оперативный в Facebook. В результате ЧП она погибла.
Несчастный случай произошел на улице Голосеевской, 14. Погибшей девушке было 34 года. Детали инцидента устанавливаются, передает Главком.
Отметим, вечером 14 июня в столице прошел сильный ливень, который сопровождался резкими порывами ветра и молниями.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Киев сползает в Днепр. История столичных оползней
Отметим, ранее на Закарпатье град повредил кровли сотен домов и машины.