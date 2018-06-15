В Киеве водитель автобуса умер за рулем

В Киеве поблизости Южного вокзала в пятницу, 15 апреля, водитель пассажирского автобуса Mercedes, в котором находились дети, скончался за рулем.

Инцидент произошел на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича) примерно в 06:20, сообщает "Информатор".

"Автобус двигался в сторону Воздухофлотского проспекта, когда водителю стало плохо. Он упал на руль и потерял сознание, автобус стал неуправляемым и задел автомобиль Chevrolet Lacetti", - говорится в материале.

В момент аварии в автобусе находились около 25 учеников языковой школы, которых забрали с вокзала. Неуправляемый Mercedes остановил учитель детей. Никто не пострадал.

Медики констатировали смерть водителя автобуса.

Напомним, в Киеве на проспекте Победы с путепровода у станции метро "Берестейская" на автомобиль упал кусок бетона. В результате пассажиру авто "практически оторвало руку".