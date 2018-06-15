Киевское метро 16 и 17 июня изменить график работы

Киевский метрополитен в ближайшие выходные, 16 и 17 июня, изменить график работы.
Об этом сообщает пресс-служба столичного метро.
Сообщается, что общественный транспорт в эти дни будет работать на час дольше в связи с проведением фестиваля MotoOpenFest в парке Муромец Деснянского района.
"В соответствии с порядком организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения Второго фестиваля MotoOpenFest в парке Муромец Деснянского района, утвержденного Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА, 16 и 17 июня работа метрополитена будет продлена на один час", - говорится в сообщении.
В остальные дни киевское метро закрывается около полуночи.
Напомним, столичный метрополитен полностью обновит аудиобъявления, которые звучат в вагонах.