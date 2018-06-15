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Главная » Общество » Киевское метро 16 и 17 июня изменить график работы

Киевское метро 16 и 17 июня изменить график работы

Киевское метро 16 и 17 июня изменить график работы
Фото: flickr.com/photos/wallacefsk

Общественный транспорт будет работать на час дольше

15.06.18 434
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Киевский метрополитен в ближайшие выходные, 16 и 17 июня, изменить график работы.

Об этом сообщает пресс-служба столичного метро.

Сообщается, что общественный транспорт в эти дни будет работать на час дольше в связи с проведением фестиваля MotoOpenFest в парке Муромец Деснянского района.

"В соответствии с порядком организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения Второго фестиваля MotoOpenFest в парке Муромец Деснянского района, утвержденного Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА, 16 и 17 июня работа метрополитена будет продлена на один час", - говорится в сообщении.

В остальные дни киевское метро закрывается около полуночи.

Напомним, столичный метрополитен полностью обновит аудиобъявления, которые звучат в вагонах.

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