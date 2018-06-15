В Украине до 18 июня объявлена высокая пожарная опасность

В частности, в районе Чернобыля

Метеорологи предупреждают о пожарной опасности в Украине до 18 июня 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации украинских синоптиков, 15 июня 2018 года, в Украине, кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также чрезвычайная пожарная опасность ожидается сегодня в районе Тетерева, Белой Церкви, Борисполя и Барышевки Киевской области, а в районе Чернобыля - высокая пожарная опасность.

"16-18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве ночью гроза ударила в телевышку.