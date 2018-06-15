В Украине за 5 лет ликвидируют все детские дома

Детские дома в Украине будут работать до 2023 года. После такой институт должен быть ликвидирован, а вместо домов ребенка должны быть созданы палеативно-реабилитационные центры.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Паллиативная помощь - это подход, который позволяет улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемой смертельных заболеваний. К такому виду помощи принадлежат лечения физических симптомов, а также - психосоциальная и духовная поддержка.

Как сообщают в Минздраве, сегодня таких центров в Украине не хватает.

Согласно программе министерства, до 2020 году дома ребенка будут работать в обычном режиме. Параллельно будет проходить необходима подготовка, чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи.

Дети смогут жить в домах ребенка до 2023 года. К этому времени на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Они будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста.

Сегодня в Украине работает более 750 заведений институционального ухода и воспитания детей. В них находится более 100 тыс. воспитанников, и только 8% из них имеют статус детей-сирот. В 38 детдомах, где находятся дети до 3 лет, вконце прошлого года находилось 2600 детей, из которых лишь полторы тысячи - сироты и те, что остались без родительской опеки. Остальные несовершеннолетних имеют родителей.

Ранее Фокус сообщал, что в 2018-м в Украине обещают начать внедрять институт наставничества, а к 2026 году должны практически исчезнуть интернаты.