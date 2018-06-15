В лагере в Запорожье отравились 28 детей

Всего пострадали 30 человек

В оздоровительном комплексе "Маяк" в Запорожской области отравились 30 человек, 28 из которых дети.

Об этом сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"30 человек, в том числе 28 детей, пострадали от отравления в принадлежащем акционерному обществу "Мотор Сич" оздоровительном комплексе "Маяк", - говорится в сообщении.

Во время проверки оздоровительного комплекса зафиксировали нарушения требований санитарного законодательства. В частности, отсутствие проточной горячей воды, нехватку посуды, несоблюдение двухнедельного меню, нарушение технологии приготовления блюд.

Состояние больных, обратившихся за медицинской помощью, медики определяют как легкой и средней степени тяжести. Детали инцидента выясняются.

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Напомним, 11 июня в санчасть киевского Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут обратились курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту.



Большинство обратившихся за помощью, накануне, 10 июня, находились в увольнении, вне учебного заведения.