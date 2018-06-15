В Киеве не рекомендуется купаться на всех пляжах

В Киеве на всех 12 муниципальных пляжах, подготовленных к нынешнему летнему сезону, купаться временно не рекомендуется.



Об этом сообщает КП "Плесо".



"Данное предупреждение временное, обусловлено сильными ливнями, и действует в течение 48 часов после завершения дождей. Для защиты здоровья граждан и профилактики распространения инфекционных заболеваний рекомендуем воздержаться от купания до устойчивого улучшения погодных условий", - отмечается в сообщении.

Сотрудники "Плесо" заверяют, что предупреждение людей о том, что купание в водоемах после сильных дождей нежелательно, является обычной практикой в странах, где хорошо развиты основы безопасности и культуры рекреации возле воды (США, Канада, страны Европы).



На предприятии напомнили, что с актуальными статусами пляжей можно ознакомиться на официальной странице КП "Плесо".

Ранее сообщалось, что в купальном сезоне 2018 года 7 из 13 киевских муниципальных пляжей получили награду "Голубой флаг" - международный экологический сертификат, который выдается по решению независимого международного жюри.



Первыми "Голубой флаг" получили пляжи "Детский", "Золотой", "Пуща-Водица", а несколько дней назад свои награды получили "Венеция", "Молодежный", "Галера" и "Радуга".