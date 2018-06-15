Минималку обещают еще раз повысить до конца года

Правительство сможет принять решение о повышении минимальной зарплаты до 4200 гривен до конца года.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает его пресс-служба в Facebook.

"В этом году размер минимальной зарплаты вырос с 3200 грн до 3723 грн. Это уже достаточно серьезный шаг, ведь темпы роста минимальной заработной платы в два раза будут превышать те инфляционные процессы, которые прогнозируются в этом году, - сказал Розенко.

"И когда мы говорим о том, будет или не будет в этом году повышение минимальной заработной платы, я все-таки оптимист. И та инициатива, которую провозгласил Президент Украины относительно повышения размера минимальной зарплаты до 4200 грн, я убежден, в этом году будет реализована. Мы сделаем этот шаг", - отметил вице-премьер.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк на прошлой неделе заявлял, что ситуация в Украине не позволяет повысить минимальную зарплату.