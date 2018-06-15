В Киеве хотят ввести штрафы за продажу алкоголя ночью

Киевские власти планируют вести штрафы за продажу алкоголя в ночное время.



Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.



По информации депутата, в Киевсовете зарегистрирован проект решения об ограничении продажи алкоголя в стационарных магазинах (супермаркеты, заправки и т. д.) с 23:00 до 10:00.

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"Данный проект решения подготовлен на основании принятого Верховной Радой законопроекта 3149, который дает полномочия городам самим определять режим продажи алкоголя, исходя из решения местного совета. До этого такие решения относительно стационарных магазинов носили рекомендательный характер и неоднократно оспаривались в судах. Данное решение Киевсовета позволит штрафовать нарушителей, поскольку такая санкция предусмотрена принятым законом", – отметил Белоцерковец.



Он добавил, что в будущем в действующий закон нужно будет вносить изменения с целью ужесточения наказания для нарушителей.



"Одним из примеров такого наказания может быть увеличение размера штрафа, так же необходимо дать полномочия городам аннулировать лицензию по продаже алкоголя в случае невыполнения решения местного совета", – подытожил депутат.

Отметим, Министерство экономического развития и торговли предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на некоторые виды алкогольных напитков. В частности, предлагается повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%; виски, ром и джин на 12%; коньяк (бренди) на 6,6-9,5%, вина на 4,5-13,5%.