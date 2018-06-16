В субботу, 16 июня, в Черкассах был взорван автомобиль.

Об этом сообщает ГУ НПУ в Черкасской области.



В результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в больницу.



Около 7:00 утра в полицию поступило сообщение, что на улице Сумгаитской взорвался автомобиль марки Mercedes Е280. Владельца, 1949 года, госпитализировали без сознания в больницу.





На месте работают следователи, оперативники и взрывотехники. Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.



Как сообщает местный сайт "Про все" со ссылкой на источники, водитель автомобиля умер не приходя в сознание от потери крови.



Отмечается, что в салон автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство.

Фото: provce.ck.ua

По данным издания, за рулем автомобиля был 69-летний Анатолий Скоромный - директор ТЦ Транзит. Погибший также возглавлял Правление регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.



Ранее Фокус писал, что 24 мая в Черкассах в результате нападения погиб депутат областного совета от ВО "Батькивщина", экс-заместитель городского головы Черкасс Сергей Гура.