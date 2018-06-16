День Х. Чего ждать от киевского "марша равенства"

В этом году оппоненты решили не блокировать шествие, а вместо этого провести собственную акцию за "традиционную семью"

В последние пару лет марши равенства (или гей-парады, как их называют обыватели) в столице проходили без особых столкновений. Во многом – благодаря тысячам полицейских на улицах и прочим мерам предосторожности. Обеспечить мирное течение акции силовики обещают и на этот раз.

О том, чего ждать завтра в центре Киева, Фокус расспросил руководителя пиар-департамента "Киевпрайда" Тимура Левчука и пресс-секретаря Правого сектора Артема Скоропадского.

Тимур Левчук руководитель пиар-департамента "Киевпрайда"

Сколько участников планируется в этом году?

– В прошлом году добровольную регистрацию у нас прошли 650 людей, а по факту на марш вышли 2,5 тысячи. В этом году на регистрации у нас 2000 человек, еще 1800 – так называемые организованные группы. Эта новая форма организации, при которой отдельной колонной могут идти, например, фан-клуб певицы - открытой лесбиянки LP или колонна выступающих в поддержку Олега Сенцова. Потому мы рассчитываем, что в этом году на марш придет более пяти тысяч человек, то есть в два раза больше, чем в прошлом.

Чем акция будет отличаться от предыдущих?

– Например, тем, что маршрут не опубликован, в отличие от предыдущих годов. Мы не хотим делать ничего, что может помешать полиции и нацгвардии обеспечить безопасность акции. В последние два года полиция говорит с нами уже не о том, зачем марш нужен в принципе (как было ранее), а о том, как обеспечить его безопасность. Мы не рассчитываем на особую поддержку со стороны украинских политиков. Потому что скоро выборы, а марш равенства – не то мероприятие, которое может добавить политических дивидендов тому, кто нас поддерживает. Но зато в этом году к нам присоединятся другие публичные люди: группа KAZKA, певица Зианджа, прочие украинские звезды.

Еще одно отличие: в этом году мы начали активнее работать в Инстаграме и Телеграме, и к нам обратилось огромное количество подростков в возрасте 13-18 лет, которые говорят, что они поддерживают марш равенства и собираются прийти. Потому в этом году средний возраст участников акции снизится. К маршу присоединятся и послы многих западных стран, в частности, будет целая колонна сотрудников посольства США.

Ну и, кроме того, в этом году у нас будет не две, а пять машин, одна из которой будет сценой, так что будет еще больше музыки и фана.

По вашим оценкам, какой процент участников марша – люди традиционной сексуальной ориентации?

– Мы, конечно, не спрашиваем людей об их сексуальной ориентации, это было бы странно с нашей стороны, но сугубо субъективно – половина или даже более – гетеросексуальные люди, которые являются союзниками ЛГБТ-сообщества.

По вашим прогнозам, столкновения будут?

– Мы ждем большего давления на нас со стороны оппонентов, но полиция к этому тоже готовится. Есть два момента, которые нас беспокоят. Первое – близятся выборы, и марш равенства – это хороший повод для праворадикальных групп, чтобы показать свою силу. Второе – в этом году они не нападали на другие наши события в рамках "Киевпрайд". Боюсь, что они накапливают силы именно на марш 17 числа. С другой стороны, практика последних лет показывает, что нападения на участников марша скорее отталкивают от праворадикалов их потенциальных союзников, потому я надеюсь, что они просто ограничатся своим собственным протестом.

На прошлом марше у многих, в том числе ваших симпатиков, вызвали непонимание плакаты вроде "Make Love Not Civil War"/ "Занимайтесь любовью, а не гражданской войной". В этом году вы как-то будете фильтровать плакаты, баннеры и т.д.?

– Есть проблема в том, что некоторые политсилы и маргинализированные группы приходят с такими плакатами, и это нас самих очень злит, потому что они тем самым полностью меняют повестку дня мероприятия, все обсуждает это, а на изначальную идею акции. Но мы отстаиваем принципы свободы, мы как оргкомитет не будем забирать подобные плакаты, но сами участники мероприятия, скажем так, могут влиять на плакаты, которые несет кто-то рядом. Сам по себе оргкомитет аполитичен, мы не поддерживаем ни правых, ни левых, ни центристов.

Ваши оппоненты традиционно объявили "сафари" на участников марша уже после самой акции. Вы продумали какие-то меры защиты?

– В этом году мы выдали максимально детализированную инструкцию по безопасности, которая предусматривает наихудший вариант развития событий, на случай прямого физического нападения. Конечно, она может отпугнуть потенциальных участников марша, до конца морально не готовых к любому повороту событий, но мы на это пошли сознательно. Кроме того, мы организовали горячую линию по оказанию всем нуждающимся юридической и психологической помощи. Словом, от себя мы делаем все зависящее.

Артем Скоропадский пресс-секретарь Правого сектора

Что собираются делать оппоненты марша?

– В предыдущие годы мы пытались блокировать все эти "гомопоходы". И если сразу после Революции достоинства гей-парада не было, то дальше, по нашей информации, АП стала давить на киевскую полицию, чтобы та выводила на улицы тысячи своих сотрудников, чтобы можно было проводить гей-парады, потому что Порошенко пытается выглядеть таким вот крутым европейцем.

Драться с полицией – это точно не выход, тем более во время войны, тем более, среди полицейских есть люди, которые сами воевали. Но мы можем провести акцию в защиту семьи, традиционных ценностей, нормального школьного воспитания. И 17-го числа в 8 утра мы выйдем к Национальной опере и будем проводить свою акцию. Если ЛГБТшники хотят провести свою акцию в то же время в том же месте – это их проблемы.

Кто будет участвовать в акции?

– Будут, в частности, представители УПЦ КП, УГКЦ, протестантских церквей, обычные люди, поддерживающие традиционную семью, со своими детьми. Насколько мне известно, ни Свобода, ни Национальный корпус в этот день официально не выходят на акцию. Что, безусловно, не мешает активистам этих и других правых сил в частном порядке прийти и поддержать ее.

При этом вы подали заявку на то же время и место проведения акции, что и организаторы марша равенства.

– Это уже вопрос к мэрии, будет ли она поддерживать акцию в защиту традиционной семьи или акцию в защиту гомосексуалистов. При Ющенко была такая практика: когда две разные политсилы одновременно подавали заявку на акцию на одно время и место, то запрещались обе. Пока запрета нет.

В полиции заявили, что накануне акции проведут беседы с представителями правых организаций. С вами уже общались?

– Я пока ничего не слышал, ко мне точно никто не обращался. А если бы и обратились, я бы не пошел принципиально. Мы понимаем, что говорим от имени большинства украинцев, которые выступают против содомитских мероприятий.

В последние пару лет во время акций бывали столкновения, но не столь масштабные. Как думаете, что будет в этом году?

– Мы просто выходим на свою акцию, и имеем на это право. А как все в итоге будет, надо спрашивать полицию, давайте посмотрим, что для этой власти важнее: люди, которые выступают за традиционные ценности или люди, выступающие за содомию.