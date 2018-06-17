В центре Киева возле Педагогического музея формируется колонна частника "Марша равенства". Об этом сообщает корреспондент Фокуса с места событий.
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Участники Марша по-одиночке и небольшими группами проходят через рамки металлоискателей на улицу Владимирскую и постепенно формируют колонну.
Главный лозунг акции - "Самое свободное событие лета".
ОБНОВЛЕНО
На "Марш равенства" уже пришли ориентировочно около 3 тыс. человек.
Возле места сбора участников акции сторонники традиционных семейных ценностей скандируют свои лозунги и спорят с полицейскими.
Фото: Фокус
Напомним, около шести утра произошли столкновения между противниками "Марша" и полицией под зданием Оперы. Задержаны 57 человек.