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<span class="label red">Фото</span> "Марш равенства" закончился
Фото: Фокус
Марш равенства в Киеве

Фото "Марш равенства" закончился

Участники акции постепенно расходятся

17.06.18 152
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"Марш равенства" в центре Киева закончился. Об этом сообщает корреспондент Фокуса с места событий.

Участники акции постепенно расходятся. Их пропускают на станцию метро Льва Толстого, которая закрыта для других пассажиров.

Организаторы призывают участников Марша побыстрее расходиться, но на площади остаются еще около тысячи человек. Они скандируют лозунги, танцуют и слушают музыку.

Фото: Фокус

Напомним, участники акции прошлись маршем от Дома учителя по улице Владимирской в направлении площади Льва Толстого. В колоне шло около трех тысяч человек.

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