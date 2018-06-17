"Марш равенства" в центре Киева закончился. Об этом сообщает корреспондент Фокуса с места событий.
Участники акции постепенно расходятся. Их пропускают на станцию метро Льва Толстого, которая закрыта для других пассажиров.
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Организаторы призывают участников Марша побыстрее расходиться, но на площади остаются еще около тысячи человек. Они скандируют лозунги, танцуют и слушают музыку.
Фото: Фокус
Напомним, участники акции прошлись маршем от Дома учителя по улице Владимирской в направлении площади Льва Толстого. В колоне шло около трех тысяч человек.