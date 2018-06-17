В воскресенье, 17 июня, в Киеве ЛГБТ-активисты и их сторонники вышли на "Марш равенства".

Около 6 утра, за несколько часов до начала акции, дорогу противники акции перекрыли дорогу на маршруте движения "Марша равенства". Полиция применила силу и расчистила дорогу. Всего были задержаны 57 человек. Позже их отпустили.









Около 9 часов возле Дома учителя начали собираться участники Марша. В 10 часов колонна из около трех тысяч человек в сопровождении полиции выдвинулась к площади Льва Толстого.



















Фото: Фокус

Рядом с участниками акции собрались и противники Мраша. Они скандировали свои лозунги. Тех из них, кто сумел присоединиться к участникам Марша, полиция оперативно брала кольцо и выводила с колонны.













Фото: Фокус