Порошенко готовит законопроект о защите прав ЛГБТ

Ребекка Хармс отметила, что приветствует это решение и расценивает его как значительный шаг в поддержку демократического развития Украины

Петр Порошенко на следующей неделе представит проект закона о равных правах.

Об этом пишет Страна со ссылкой на слова депутата Европарламента Ребекки Хармс.

"Сегодня утром мне позвонили с Банковой и президент Порошенко проинформировал меня, что он не только поддержит Марш с государственными институциями, но и собирается представить проект закона о равных правах на следующей неделе", - сказала евродепутат Ребекка Хармс.

Советник Ребекки Хармс Максим Эристави уточнил, что президент через главу своей администрации проинформировал евродепутата о своей законодательной инициативе, которая будет касаться и прав ЛГБТ украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов.

Сама Ребекка Хармс отметила, что приветствует это решение и расценивает его как значительный шаг в поддержку демократического развития Украины.

Напомним, Ребекка Хармс похвалила полицию за профессиональную охрану "Марша равенства".