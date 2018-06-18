В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете "публичного проявления любых видов сексуальной ориентации". Об этом сообщил в Facebook автор документа - депутат президентской фракции БПП Олег Барна.
Законопроект предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 180-2, согласно которой за изготовление и распространение продукции, содержащей информацию о сексуальной ориентации лица, или публичные действия, направленные на пропаганду любых видов сексуальной ориентации, предусматривается штраф в размере от 300 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (на данный момент от 5,1 тыс. гривен до 51 тыс. гривен).
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Кроме того, такие же действия, совершенные повторно предлагается наказывать штрафом от 600 до 6 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (на данный момент от 10,2 тыс. гривен до 102 тыс. гривен) и общественными работами сроком от 40 до 60 часов.
В пояснительной записке депутат отмечает "моральное падение общества", связанное с радикализмом, насилием, пропагандой порнографии, сексуальными маршами.
Барна заявляет, что необходимо ограничить подобные публичные мероприятия.
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